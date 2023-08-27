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Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Алонсо — второй, Гасли — третий

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Алонсо — второй, Гасли — третий
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На Арене «Кольцо Зандворт» завершился Гран-при Нидерландов Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул Пьер Гасли из «Альпин».

Стоит отметить, что Серхио Перес пришёл на финиш третьим, однако из-за пятисекундного штрафа не сумел попасть на подиум и в итоге остался на четвёртом месте.

Гран-при Нидерландов. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.744.
3. Пьер Гасли («Альпин») +7.058.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.068.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +12.541.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.209.
7. Ландо Норрис («Макларен») +13.232.
8. Александер Албон («Уильямс») +15.155.
9. Оскар Пиастри («Макларен») +16.580.
10. Эстебан Окон («Альпин») +18.346.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20.087.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +20.840.
13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +26.147.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +26.410.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +27.388.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +29.893.
17. Джордж Расселл («Мерседес») +55.754.
Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Шарль Леклер («Феррари»), Логан Сарджент («Макларен») — сошли.

Формула-1 2023. Этап 14, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
27 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:24:04.411
2
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+3.744
3
Пьер Гасли
Alpine
+7.058
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