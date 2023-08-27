Общий зачёт Формулы-1: Алонсо оторвался от Хэмилтона, Сайнс обошёл Леклера и Расселла

По итогам Гран-при Нидерландов Формулы-1 в общем зачёте Макс Ферстаппен теперь опережает Серхио Переса на 138 очков. Фернандо Алонсо в борьбе за третье место оторвался от Льюиса Хэмилтона на 12 баллов, а на пятую строчку, опередив Шарля Леклера и Джорджа Расселла, поднялся Карлос Сайнс.

Формула-1. Общий зачёт Ф-1 (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 339 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 201.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 168.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 156.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 102.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 99.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.

8. Ландо Норрис («Макларен») — 75.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 37.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Мерседес» на 285 очков, а «Астон Мартин» отыграл у немцев 11 баллов и теперь уступает ровно 40. «Феррари» же уступила «Астон Мартин» девять очков — разрыв между ними вырос до 14.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 540 очков.

2. «Мерседес» — 255.

3. «Астон Мартин» — 215.

4. «Феррари» — 201.

5. «Макларен» — 111.

6. «Альпин» — 73.

7. «Уильямс» — 15.

8. «Хаас» — 11.

9. «Альфа Ромео» — 9.

10. «Альфа Таури» — 3.