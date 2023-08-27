Во время выхода Гасли на подиум организаторы вывели на экран фамилию Окона
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Курьёзный инцидент произошёл во время церемонии награждения призёров Гран-при Нидерландов, прошедшего на выходных в Зандворте.
Во время поздравления пилота «Альпин» Пьера Гасли, ставшего третьим, организаторы вывели на большой экран, находившийся позади спортсмена, фамилию его напарника, соотечественника Эстебана Окона.
Гран-при Нидерландов. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.744.
3. Пьер Гасли («Альпин») +7.058.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.068.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +12.541.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.209.
7. Ландо Норрис («Макларен») +13.232.
8. Александер Албон («Уильямс») +15.155.
9. Оскар Пиастри («Макларен») +16.580.
10. Эстебан Окон («Альпин») +18.346.
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