Во время выхода Гасли на подиум организаторы вывели на экран фамилию Окона

Курьёзный инцидент произошёл во время церемонии награждения призёров Гран-при Нидерландов, прошедшего на выходных в Зандворте.

Во время поздравления пилота «Альпин» Пьера Гасли, ставшего третьим, организаторы вывели на большой экран, находившийся позади спортсмена, фамилию его напарника, соотечественника Эстебана Окона.

Гран-при Нидерландов. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.744.

3. Пьер Гасли («Альпин») +7.058.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.068.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +12.541.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.209.

7. Ландо Норрис («Макларен») +13.232.

8. Александер Албон («Уильямс») +15.155.

9. Оскар Пиастри («Макларен») +16.580.

10. Эстебан Окон («Альпин») +18.346.