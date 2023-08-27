Логан Сарджент назвал причину второй аварии за два дня

Гонщик команды «Уильямс» Логан Сарджент рассказал о причинах вылета на Гран-при Нидерландов Формулы-1. Американец признался, что после аварии в квалификации, произошедшей накануне, 26 августа, старался пилотировать осторожнее, но всё равно не справился с дождевыми условиями.

«Начало гонки получилось непростым из-за дождя. Казалось, что промежуточные шины лучше подходят условиям, но мы решили попробовать остаться на сликах. После вчерашнего я был очень осторожен и постепенно набирал темп, но под дождём не смог удержать температуру в шинах, так что всё закончилось совсем не так, как мы хотели бы. Я коснулся поребрика, и от этого удара, похоже, возникла проблема с гидравликой и гидроусилителем руля. А без них я уже ничего не мог поделать. Мне нужно ещё раз посмотреть запись и понять, что именно пошло не так. Но прежде всего я хотел бы поблагодарить команду за то, что восстановили машину», — приводит слова Сарджента пресс-служба «Уильямса».

Победу на Гран-при Нидерландов одержал лидер общего зачёта Макс Ферстаппен, который сравнялся с рекордом Себастьяна Феттеля по количеству побед подряд. Вместе с голландцем на подиум поднялись Фернандо Алонсо и Пьер Гасли, а партнёр Сарджента по команде — Александер Албон — финишировал на восьмой позиции и набрал четыре очка.