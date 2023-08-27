Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Логан Сарджент назвал причину второй аварии за два дня

Логан Сарджент назвал причину второй аварии за два дня
Комментарии

Гонщик команды «Уильямс» Логан Сарджент рассказал о причинах вылета на Гран-при Нидерландов Формулы-1. Американец признался, что после аварии в квалификации, произошедшей накануне, 26 августа, старался пилотировать осторожнее, но всё равно не справился с дождевыми условиями.

«Начало гонки получилось непростым из-за дождя. Казалось, что промежуточные шины лучше подходят условиям, но мы решили попробовать остаться на сликах. После вчерашнего я был очень осторожен и постепенно набирал темп, но под дождём не смог удержать температуру в шинах, так что всё закончилось совсем не так, как мы хотели бы. Я коснулся поребрика, и от этого удара, похоже, возникла проблема с гидравликой и гидроусилителем руля. А без них я уже ничего не мог поделать. Мне нужно ещё раз посмотреть запись и понять, что именно пошло не так. Но прежде всего я хотел бы поблагодарить команду за то, что восстановили машину», — приводит слова Сарджента пресс-служба «Уильямса».

Победу на Гран-при Нидерландов одержал лидер общего зачёта Макс Ферстаппен, который сравнялся с рекордом Себастьяна Феттеля по количеству побед подряд. Вместе с голландцем на подиум поднялись Фернандо Алонсо и Пьер Гасли, а партнёр Сарджента по команде — Александер Албон — финишировал на восьмой позиции и набрал четыре очка.

Материалы по теме
Логан Сарджент стал первым за 30 лет американцем, квалифицировавшимся в Ф-1 в топ-10
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android