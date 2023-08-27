Марко: Пересу повезло — если бы не красные флаги, он бы не финишировал

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что не вполне доволен гонкой мексиканского пилота команды Серхио Переса. Из-за штрафа за превышение скорости на пит-лейне Перес потерял место на подиуме, а затем из-за вылета мексиканец пропустил на вторую позицию представителя «Астон Мартин» Фернандо Алонсо

«Ему повезло с пит-стопом — он вывел его в лидеры. Но позже, когда он вновь поехал в боксы, он довольно сильно врезался в стену. А ещё получил пять секунд штрафа. Он слишком поздно тормозил на дождевых шинах — повезло с красными флагами, потому что машина была повреждена, переднее антикрыло… Если бы не красные флаги, он бы не финишировал», — приводит слова Марко портал GPBlog.