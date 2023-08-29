«Это не совсем моя роль». Ферстаппен — об отцовстве

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, считает ли себя отцом. Ферстаппен встречается с Келли Пике, дочерью трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике. У избранницы голландца есть общая дочь с Даниилом Квятом, четырёхлетняя Пенелопа.
«Я думаю, это не совсем моя роль, но я изо всех сил стараюсь быть отцом. Да, это нормально. Поначалу не знаешь, как у тебя будет получаться, потому что всё непривычно, но сейчас мне уже спокойнее и веселее», — сказал Ферстаппен в интервью Sky Sport Italia.
Даниил Квят и Келли Пике расстались в конце 2019 года. Широкой публике стало известно об отношениях Пике и двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в 2021 году. Напомним, голландец заменил Квята за рулём «Ред Булл» в сезоне-2016 перед Гран-при Испании.
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