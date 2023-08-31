В «Мерседесе» определили проблемы машин «Феррари» и «Макларена»

Гоночным инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин поделился видением своей команды на проблемы конкурентов, в числе которых «Феррари» и «Макларен».
«Я думаю, конкуренция изменится. Кажется, у нас нет тех взлётов и падений, которые были в прошлом году. Похоже, что у нас нет тех взлётов и падений, которые были в прошлом году.
Кажется, «Феррари» испытывает трудности на трассах с максимальной прижимной силой. «Макларен» выглядел так, будто в Спа у них были проблемы с низкой прижимной силой. Несомненно, ситуация будет меняться от трассы к трассе, но, похоже, на большинстве трасс у нас всё в порядке, и, надеюсь, это принесёт нам большую пользу», — приводит слова Шовлина Crash.net.
«Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов в сезоне-2023, отставая от лидирующего «Ред Булл» на 285 очков.
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