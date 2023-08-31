Алонсо: подписывал бы контракт с Хэмилтоном, пока ему не исполнится 80 лет

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо комплиментарно высказался о британском гонщике «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне. Ранее стало известно, что Хэмилтон заключил новый контракт с немецкой командой. Он будет действовать до конца 2025 года.

«Я никогда не видел, ни в ралли, ни в MotoGP, ни в Формуле-1, чтобы выбирали более медленного гонщика. Если бы я был руководителем команды и мне пришлось выбирать между Хэмилтоном, самым молодым на стартовой решётке или перспективным пилотом Формулы-2, я бы остался с Хэмилтоном, пока ему не исполнится 80 лет. Пусть кто-то докажет, что быстрее Хэмилтона на той же машине. Но никто этого не докажет», — приводит слова Алонсо AS.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: