В Монце вывесили баннер «Фелипе Масса — чемпион 2008 года»

На трассе в Монце, которая принимает Гран-при Италии в календаре Формулы-1, появился баннер, ставящий под сомнение чемпионство Льюиса Хэмилтона в сезоне-2008.

Фото: https://twitter.com/tgruener

«Фелипе Масса — чемпион мира 2008 года», — гласит надпись на баннере.

Ранее бразильский пилот Фелипе Масса, выступавший за «Феррари» в 2008 году, обратился в Международную автомобильную федерацию (ФИА) на предмет признания Гран-при Сингапура несостоявшимся. Напомним, пилот «Рено» Нельсон Пике-младший в 2009 году признался, что он умышленно попал в аварию, чтобы его напарник Фернандо Алонсо одержал победу.

В случае аннулирования результатов той гонки чемпионом мира станет Масса, уступивший Хэмилтону одно очко в личном зачёте чемпионата мира 2008 года.