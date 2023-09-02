Руководитель «Альфа Таури» выразил уверенность в продлении контракта с Юки Цунодой

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился информацией о будущем японского пилота Юки Цуноды в Формуле-1, выразив уверенность в том, что трудовые отношения с гонщиком будут продолжены и на следующий сезон.

«Я определённо вижу Юки в нашей команде в следующем году», — приводит слова Тоста GrandPX.news.

Юки Цунода является пилотом программы «Ред Булл» с 2019 года. Цунода провёл первый сезон за рулём «Альфа Таури» в 2021 году, заменив в составе команды российского пилота Даниила Квята.

Напарниками Цуноды по «Альфа Таури» в сезоне-2023 успели побывать трое пилотов. Вместе с японцем сезон начинал Ник де Врис, которого в связи с неудовлетворительными результатами сменил австралиец Даниэль Риккардо. Австралийца, получившего травму руки на Гран-при Нидерландов, заменил 21-летний пилот юниорской программы «Ред Булл» Лиам Лоусон.