«Он подавлен и ненавидит уступать Расселлу». Росберг — о проблемах Хэмилтона в Монце

Экс-чемпион Формулы-1 и бывший напарник Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» Нико Росберг прокомментировал выступление британца в квалификации перед Гран-при Италии — 15-м этапом сезона-2023. По словам Росберга, Хэмилтон «подавлен» из-за поражения от Джорджа Расселла, а причину неудачного результата Нико объяснил проблемами с балансом.

«Странно, что в Q2 у Льюиса начались проблемы, ведь на „харде“ в первом сегменте он смотрелся неплохо. Переключаться с „харда“ на „медиум“ или „софт“ всегда непросто, потому что баланс машины меняется. И даже небольшие проблемы с балансом могут привести к большим потерям временем, — приводит слова Росберга портал Crash. — По какой-то причине, Льюису не удалось сегодня найти оптимальный подход. Такое бывает, но видно, что он по-настоящему подавлен, он по-прежнему ненавидит уступать напарнику — дело в этом».

Напомним, Хэмилтон квалифицировался в Монце на восьмой позиции, в то время как Расселл показал четвёртое время и уже во второй раз подряд оказался быстрее. Лучшим же стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, который принёс «Скудерии» уже 23-й поул в Монце, а на второй позиции расположился действующий чемпион Макс Ферстаппен.