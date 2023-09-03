Берман одержал четвёртую победу в Ф-2, Вести сошёл и почти потерял шансы на титул

Пилот команды «Према» Оливер Берман выиграл основную гонку предпоследнего этапа Формулы-2, который проходил в Монце. Для британца это уже четвёртая победа в Формуле-2 и третья — в длинных гонках серии.
Заезд начался со схода одного из претендентов на титул Фредерика Вести — Роман Станек выдавил датчанина на траву, после чего тот потерял управление над автомобилем и заглох на трассе.
Тем временем лидер общего зачёта Тео Пуршер, который стартовал с поула, уступил первую позицию Оливеру Берману. На протяжении всей гонки Пуршер сражался с британцем, но в заключительной фазе гонки уступил Аюме Ивасу на свежей мягкой резине. Тео в итоге расположился на третьей позиции и увеличил свой отрыв от Вести до 25 очков.
Формула-2. Монца, основная гонка (топ-10):
1. Оливер Берман (Prema Racing) — 30 кругов.
2. Аюму Иваса (DAMS) +0,2 сек.
3. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +0,4.
4. Энцо Фиттипальди (Rodin Carlin) +0,9.
5. Деннис Хаугер (MP Motorsport) +1,1.
6. Джек Дуэн (Invicta Virtuosi Racing) +1,5.
7. Джехан Дарувала (MP Motorsport) +3,0.
8. Амори Кордил (Invicta Virtuosi Racing) +3,3.
9. Ральф Бошунг (Campos Racing) +3,5.
10. Роман Станек (Trident) +3,9.
Общий зачёт Формулы-2 (топ-10):
1. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — 191 очко.
2. Фредерик Вести (Prema Racing) — 166.
3. Аюму Иваса (DAMS) — 152.
4. Джек Дуэн (Invicta Virtuosi Racing) — 138.
5. Виктор Мартинс (ART Grand Prix) — 131.
6. Оливер Берман (Prema Racing) — 130.
7. Энцо Фиттипальди (Rodin Carlin) — 116.
8. Ричард Версхор (Van Amersfoort Racing) — 102.
9. Деннис Хаугер (MP Motorsport) — 102.
10. Зейн Мэлоуни (Rodin Carlin) — 96.
Финальный этап Формулы-2 пройдёт в Абу-Даби 25–26 ноября.
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