Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен оторвался на 145 очков, «Феррари» обошла «Астон Мартин»

Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен оторвался на 145 очков, «Феррари» обошла «Астон Мартин»
Комментарии

По итогам Гран-при Италии Формулы-1 в общем зачёте Макс Ферстаппен теперь опережает Серхио Переса уже на 145 очков. Третьим по-прежнему идёт Алонсо, но Хэмилтон теперь уступает Фернандо лишь шесть очков. Следом расположились Сайнс, Леклер и Расселл.

Общий зачёт Ф-1 (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 364 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 219.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 170.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 164.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 117.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 111.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 109.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 79.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 37.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Мерседес» на 310 баллов, а вот в борьбе за третье место «Феррари» опередила «Астон Мартин» — нынешняя команда Алонсо в 11 очках позади бывшей. Пятым по-прежнему идёт «Макларен», опережающий «Альпин», «Уильямс» и «Хаас».

Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 583 очка.
2. «Мерседес» — 273.
3. «Феррари» — 228.
4. «Астон Мартин» — 217.
5. «Макларен» — 115.
6. «Альпин» — 73.
7. «Уильямс» — 21.
8. «Хаас» — 11.
9. «Альфа Ромео» — 9.
10. «Альфа Таури» — 3.

Материалы по теме
Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии, Перес — второй, Сайнс — третий
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android