Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен оторвался на 145 очков, «Феррари» обошла «Астон Мартин»

По итогам Гран-при Италии Формулы-1 в общем зачёте Макс Ферстаппен теперь опережает Серхио Переса уже на 145 очков. Третьим по-прежнему идёт Алонсо, но Хэмилтон теперь уступает Фернандо лишь шесть очков. Следом расположились Сайнс, Леклер и Расселл.

Общий зачёт Ф-1 (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 364 очка.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 219.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 170.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 164.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 117.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 111.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 109.

8. Ландо Норрис («Макларен») — 79.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 37.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Мерседес» на 310 баллов, а вот в борьбе за третье место «Феррари» опередила «Астон Мартин» — нынешняя команда Алонсо в 11 очках позади бывшей. Пятым по-прежнему идёт «Макларен», опережающий «Альпин», «Уильямс» и «Хаас».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 583 очка.

2. «Мерседес» — 273.

3. «Феррари» — 228.

4. «Астон Мартин» — 217.

5. «Макларен» — 115.

6. «Альпин» — 73.

7. «Уильямс» — 21.

8. «Хаас» — 11.

9. «Альфа Ромео» — 9.

10. «Альфа Таури» — 3.