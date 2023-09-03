Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен оторвался на 145 очков, «Феррари» обошла «Астон Мартин»

По итогам Гран-при Италии Формулы-1 в общем зачёте Макс Ферстаппен теперь опережает Серхио Переса уже на 145 очков. Третьим по-прежнему идёт Алонсо, но Хэмилтон теперь уступает Фернандо лишь шесть очков. Следом расположились Сайнс, Леклер и Расселл.
Общий зачёт Ф-1 (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 364 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 219.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 170.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 164.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 117.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 111.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 109.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 79.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 37.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Мерседес» на 310 баллов, а вот в борьбе за третье место «Феррари» опередила «Астон Мартин» — нынешняя команда Алонсо в 11 очках позади бывшей. Пятым по-прежнему идёт «Макларен», опережающий «Альпин», «Уильямс» и «Хаас».
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 583 очка.
2. «Мерседес» — 273.
3. «Феррари» — 228.
4. «Астон Мартин» — 217.
5. «Макларен» — 115.
6. «Альпин» — 73.
7. «Уильямс» — 21.
8. «Хаас» — 11.
9. «Альфа Ромео» — 9.
10. «Альфа Таури» — 3.
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