Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон после финиша Гран-при Италии извинился перед Оскаром Пиастри за столкновение, по итогам которого гонщик «Макларена» не смог набрать очки, а британский экс-чемпион был оштрафован. Хэмилтон взял всю вину за произошедшее на себя.
«Сегодня нам приходилось изо всех сил бороться буквально за каждую позицию. Стартовать на «харде» было непросто, но ближе к концу я получил массу удовольствия от борьбы. В одном из эпизодов под финиш я, к сожалению, неверно оценил пространство между собой и Пиастри. Это полностью моя вина. Я извинился перед ним сразу после гонки, мы оставили произошедшее позади», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Пиастри на момент столкновения с Хэмилтоном шёл восьмым и мог набрать четыре очка, однако в итоге вынужден был менять носовой обтекатель и финишировал лишь 12-м. Льюис же получил пятисекундный штраф, однако смог опередить Норриса и Албона, а затем оторваться от них, чтобы сохранить за собой шестую позицию.
Напомним, победу на Гран-при Италии одержал Макс Ферстаппен — голландец выиграл уже десятую гонку подряд и установил тем самым новый рекорд. Второе место занял партнёр Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес, а в борьбе за третью позицию Карлос Сайнс удержал позади напарника по «Феррари» Шарля Леклера.
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