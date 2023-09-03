В «Макларене» назвали столкновение своих пилотов «неприемлемым»

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла, подводя итоги прошедшего в Монце Гран-при Италии Формулы-1, назвал произошедшее между его пилотами столкновение «неприемлемым». Стелла отметил, что у Ландо Норриса и Оскара Пиастри есть право сражаться между собой, но лишь в допустимых пределах.

«Контактов между «Макларенами» не должно быть вообще. В этот раз он произошёл, и это не тот стиль, в котором гоняется «Макларен». Важно очертить периметр приемлемого и разграничить неприемлемые действия. Без эмоций, как и в любом другом процессе. Каждому из пилотов должно быть очевидно, что есть кое-что поважнее — команда. Мне нужно изучить всё детальнее, но я не сомневаюсь, что гонщики в результате этой ситуации сделают верные выводы.

Выезд из боксов это всегда непросто — особенно на жёстких шинах. Оскар пытался понять, где он может расположить машину, чтобы удержать позицию, однако на холодных шинах это оказалось сложнее, чем он ожидал. Разумно заключить, что это была ошибка — что в принципе не является для нас проблемой. Пилоты знают, что контактов между «Макларенами» быть не должно, но подвело исполнение. Такое случается со всеми, но гонщики всегда на виду — и это лишь потому, что их работа исключительно сложна», — приводит слова Стеллы издание PlanetF1.

Напомним, столкновение между Норрисом и Пиастри произошло на 26-м круге. На первом отрезке Пиастри опережал напарника, но тот раньше сменил шины и в тот момент, когда Оскар покидал пит-лейн, вышел вперёд. Австралиец попытался поравняться с партнёром по команде в шикане, но в итоге ударил машину Норриса колесом.

Ландо Норрис в итоге занял восьмое место, а Оскар Пиастри после столкновения с Льюисом Хэмилтоном вынужден был совершить лишний пит-стоп и откатился на 12-е место. Победу — уже десятую подряд — одержал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.