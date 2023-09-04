Юки Цунода прокомментировал сход до старта Гран-при Италии

Пилот «Альфа Таури» японец Юки Цунода прокомментировал сход в гонке Гран-при Италии, состоявшейся вчера, 3 сентября, в Монце. Напомним, во время прогревочного круга машины Цуноды остановилась на задней прямой перед последним поворотом из-за проблем с мотором.
«Я услышал странный звук и тут же потерял всю мощность. Мы пока не знаем точной причины, будем разбираться. Конечно, будь техника надёжнее, было бы проще, но это произошло впервые в сезоне, поэтому нужно оставаться позитивными и возвращаться сильнее.
Я очень хотел стартовать, мы были близки к тому, чтобы набрать очки в домашней гонке, да и во второй тренировке темп был неплохим, так что это очень обидный исход. В то же время мы многое можем почерпнуть: в последние уикенды у нас был стабильно сильный темп, и даже если мы и сталкивались с трудностями, то могли их преодолеть. Извлекать максимум — одна из сильных сторон нашей команды, так что я не переживаю о будущем», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».
Отметим, что Юки Цунода в 14 прошедших этапах набрал три очка, в то время как ни один из его партнёров по команде (Ник де Врис, Даниэль Риккардо и Лиам Лоусон) ни разу не финишировали в топ-10.
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