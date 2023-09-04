Петров указал на ошибку «Феррари», не позволившую занять два места на подиуме

Бывший российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров высказал мнение, что «Феррари» допустила тактическую ошибку в ходе Гран-при Италии.
«Феррари» вполне могла побороться за подиум двумя машинами. Объясню, почему. Тут хочется обратить внимание не на пилотов, а на руководство. Когда у Сайнса начали стираться колёса, логично было поменять его местами с Леклером (который свои колёса еще не убил) — и посмотреть, сколько ещё Шарль мог бы продержаться за Максом. В итоге же Сайнс и Леклер боролись друг с другом, а другие пилоты сокращали отставание — в частности, Перес приближался. Поэтому можно сказать, что руководство «Феррари» проиграло в плане стратегии.
Изначально видно было, что Леклер едет чуть быстрее. Нужно было всё-таки менять их местами мгновенно. Команда почему-то этого не сделала. Для меня это большой вопрос. Может, не хотели обижать Сайнса — но шанс на два призовых места был упущен", — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».
- 4 сентября 2023
-
14:38
-
14:17
-
13:48
-
12:54
-
12:04
-
11:57
-
11:23
-
10:08
-
09:58
-
01:03
-
00:49
-
00:39
-
00:37
- 3 сентября 2023
-
23:54
-
23:53
-
23:47
-
23:44
-
23:06
-
22:26
-
22:19
-
22:17
-
21:42
-
21:14
-
20:38
-
20:18
-
20:13
-
20:08
-
20:04
-
19:59
-
19:46
-
19:43
-
19:34
-
19:32
-
19:26
-
18:51