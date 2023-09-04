Петров указал на ошибку «Феррари», не позволившую занять два места на подиуме

Бывший российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров высказал мнение, что «Феррари» допустила тактическую ошибку в ходе Гран-при Италии.

«Феррари» вполне могла побороться за подиум двумя машинами. Объясню, почему. Тут хочется обратить внимание не на пилотов, а на руководство. Когда у Сайнса начали стираться колёса, логично было поменять его местами с Леклером (который свои колёса еще не убил) — и посмотреть, сколько ещё Шарль мог бы продержаться за Максом. В итоге же Сайнс и Леклер боролись друг с другом, а другие пилоты сокращали отставание — в частности, Перес приближался. Поэтому можно сказать, что руководство «Феррари» проиграло в плане стратегии.

Изначально видно было, что Леклер едет чуть быстрее. Нужно было всё-таки менять их местами мгновенно. Команда почему-то этого не сделала. Для меня это большой вопрос. Может, не хотели обижать Сайнса — но шанс на два призовых места был упущен", — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».