Нико Росберг: в следующей жизни я бы хотел стать пилотом «Феррари»

Чемпион Формулы-1 сезона-2016 Нико Росберг рассказал, что мог перейти из «Мерседеса» в «Феррари».
«Было несколько моментов, когда существовала небольшая вероятность того, что я окажусь в «Феррари». Мы провели несколько встреч, так как нужно было изучить все варианты. Но дело в том, что я считал «Мерседес» своей семьёй. К тому же у нас была самая быстрая машина, поэтому я не видел смысла настаивать на переменах. Вот почему я был очень рад остаться в «Мерседесе» и считаю это правильным выбором.
Но в следующей жизни я бы хотел стать пилотом «Феррари». Несмотря на то что это палка о двух концах, потому что, если ты представляешь «Феррари» и дела идут не очень хорошо, тебя уничтожат. Думаю, это место с самым высоким давлением на пилота», — приводит слова Росберга GPFans со ссылкой на Sky Sports.
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