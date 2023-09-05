Вольф — об изменениях регламента: надеюсь, «Ред Булл» станет на полсекунды медленнее

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о грядущих изменениях в техническом регламенте и о том, как это может помочь в конкуренции его команды с «Ред Булл».
«Это будет интересно. С «Астон Мартин» вы видели, что они сделали шаг назад из-за того, что их крылья стали менее подвижными, или по какой-то другой причине. Не знаю, что ожидать, подождём и увидим. Я не знаю, кто использует изменения в регламенте в наибольшей степени. Но если «Ред Булл» станет на полсекунды медленнее, то это будет хорошо, но я не думаю, что это случится.
У нас есть несколько направлений, по которым мы работаем. Машина очень непредсказуема, и ей не хватает сцепления с дорогой, поэтому нам нужно решить множество проблем. Нам нужно соединить все компоненты вместе, чтобы они обеспечивали работу болида, поэтому нет ни одной темы, которую бы я опустил», — приводит слова Вольфа Sportskeeda.
В текущем сезоне «Мерседес» расположился на втором месте, отставая от лидирующего «Ред Булл» на 310 очков и опережая ближайших преследователей из «Феррари» и «Астон Мартин» на 45 и 56 очков соответственно.
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