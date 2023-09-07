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В «МАЗ-СПОРТавто» рассказали, какие узлы грузовика труднее всего импортозаместить

В «МАЗ-СПОРТавто» рассказали, какие узлы грузовика труднее всего импортозаместить
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Руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович высказался о проблеме импортозамещения в условиях международных санкций.

«Пока для нас основную проблему представляют двигатель и амортизаторы. Это довольно-таки затратные части при разработке их с нуля. У нас нет такого бюджета, чтобы построить свой двигатель, как это сделал «КАМАЗ-мастер», который вкладывался именно в разработку мотора и так далее. Мы брали готовый проект и дорабатывали его в течение нескольких лет. И это совсем другие вложения, чем взять и построить что-то с нуля, что к тому же ещё и очень сложно.

Плюс отсутствие оборудования и динамометрического стенда для двигателей, и стенда для ремонта и снятия нагрузочных параметров для амортизаторов. Поэтому в этом я на ближайшую перспективу вижу огромные проблемы. Пока всё идёт так, как идёт, но нам предстоит эти вопросы решать», — заявил Вязович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.

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