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Алонсо рассказал, кто из гонщиков нового поколения впечатляет его

Алонсо рассказал, кто из гонщиков нового поколения впечатляет его
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, отвечая на вопрос о том, кого он считает наиболее перспективным гонщиком нового поколения, назвал пилотов «Макларена» и «Уильямса» Ландо Норриса и Александера Албона, а также выделил некоторых пилотов из других серий.

«У нас есть Ландо Норрис, он большой талант, а ещё и хороший парень. Албон в этом году сильно выделяется. Также есть [Габриэль] Бортолето, который только что выиграл Формулу-3. И Пепе Марти. В IndyCar есть [Алекс] Палоу.

Секундомер давит на таких ветеранов, как я и Льюис Хэмилтон, но мы довольно хорошо защищаемся», — сказал Алонсо Cadena Ser.

Габриэль Бортолето стал чемпионом Формулы-3 на Гран-при Италии в Монце, Пепе Марти занял пятое место по итогам сезона-2023. Алекс Палоу лидирует в общем зачёте IndyCar.

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