«Адвокаты играли в пинг-понг». Вольф — о длительном заключении контракта с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф раскрыл подробности переговоров с Льюисом Хэмилтоном о новом контракте, о котором было объявлено на прошлой неделе. В соответствии с соглашением семикратный чемпион мира останется с командой до конца 2025 года.
«Мы с Льюисом чётко определили основные условия в июне или июле. Тогда всё просто медленно развивалось, пузырилось, а потом наступил летний перерыв. В конце концов, речь шла о маркетинге, а не о важных темах. Ещё дело в адвокатах, иногда происходит так, что они фактически играют в пинг-понг», — приводит слова Вольфа PlanetF1.
Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с сезона-2013. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом мира и восемь раз способствовал завоеванию Кубка конструкторов. Помимо продления контракта с Хэмилтоном, «Мерседес» также объявил о заключении нового контракта с Джорджем Расселлом.
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