Штайнер прокомментировал информацию о суде с «Хаас»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отреагировал на появившуюся информацию о возможном суде с владельцем команды Джином Хаасом в связи с тем, что в случае продажи команды Штайнер рискует потерять половину от суммы сделки. Однако «Хаас» отрицает такое утверждение.

«Я сказал Джину [Хаасу], что должен был подать на него в суд на $ 900 млн. Он сказал «Удачи в этом!» Откуда берутся эти истории? Кто их придумывает?» — приводит слова Штайнера в своём блоге Джо Сейвуд.

«Хаас» выступает в Формуле-1 с сезона-2016. В текущем сезоне команда занимает восьмое место в Кубке конструкторов благодаря девяти очкам Нико Хюлькенберга и двум очкам Кевина Магнуссена. Напомним, «Хаас» продлил контракты со своими пилотами до конца 2024 года.