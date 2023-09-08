Хэмилтон — о критике со стороны Стюарта: у некоторых людей ограниченное мышление

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на критику трёхкратного чемпиона Формулы-1 Джеки Стюарта, который заявил, что британский гонщик потерял былую мотивацию из-за проблем с болидом немецкой команды.
«У некоторых людей ограниченное мышление, из-за которого они дают комментарии, совершенно не зная, какая работа была проделана за кулисами.
Гонщики неизбежно совершают ошибки. Я также буду совершать ошибки и хочу, чтобы молодые гонщики поняли, что совершать ошибки — это нормально, я хочу вдохновлять их. Вот кем я хочу быть.
Последние два года были отличным периодом, хотя мы и не добились никаких успехов. Мы научились поддерживать друг друга. Когда мы сможем довести машину до нужного уровня, я буду мотивирован сильнее, чем когда-либо», — приводит слова Хэмилтона BBC.
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