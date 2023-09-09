Адвокат Массы обратился к Хэмилтону за поддержкой в пересмотре итогов сезона-2008

Бернардо Виана, адвокат экс-пилота «Феррари» Фелипе Массы, обратился к Льюису Хэмилтону за поддержкой в разбирательстве о пересмотре итогов чемпионата Формулы-1 в сезоне-2008 в связи с возможным аннулированием результатов Гран-при Сингапура.
«Он [Хэмилтон] является важным послом спорта и всегда защищал спортивную справедливость. Он почётный гражданин Бразилии, и бразильцы его очень любят. Поэтому, надеюсь, он нас поддержит. Мы не имеем абсолютно ничего против Хэмилтона.
Я уверен, что это будет представлять большой интерес не только для всех любителей автоспорта, но и для любого, кто заинтересован в честности спортивных соревнований», — сказал Виана в интервью Reuters.
Напомним, иск Массы связан с признанием Нельсона Пике-младшего в намеренной аварии. Фелипе Масса, проигравший Льюису Хэмилтону одно очко в личном зачёте, станет чемпионом мира, если результаты Гран-при Сингапура будут отменены.
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