В Ф-1 заявили об изменении болидов в 2025 году из-за потери аэродинамической эффективности

Глава Комиссии Международной автомобильной федерации (ФИА) по одноместным автомобилям Николас Томбасис рассказал, что федерация работает над решением проблемы, из-за которой болиды не могут держаться в «грязном» воздухе, признав ухудшение ситуации относительно прошлого сезона.
«По сравнению с прошлым годом преследовать машину, идущую впереди, стало сложнее. В 2022 году мы с ФИА и Формулой-1 проделали хорошую работу, сделав гонки красивыми и зрелищными, а сейчас ситуация ухудшается и будет ухудшаться в 2024 и 2025 годах.
Если мы возьмём два болида Формулы-1 2021 года на расстаянии в два корпуса, они теряют более 50 процентов нагрузки. С болидами 2022 года снижение нагрузки составило всего 20 процентов, а сейчас это около 25 процентов. Ухудшение, конечно, произошло, но мы определили, что нам следует делать.
Мы уже не успеваем к 2024 году, но изучаем решения к 2025 году. Мы определили некоторые части болидов, на которые можно воздействовать, например, торцевую пластину переднего крыла или боковую часть днища. В этих областях мы могли бы определить несколько более ограничительные правила. У нас больше нет ситуации 2022 года, поэтому мы знаем, что есть над чем работать», — сказал Томбасис в интервью Motorsport Italia.
Ранее многие пилоты, в том числе Карлос Сайнс, высказывались о том, что на болидах 2023 года стало гораздо сложнее держаться в «грязном» воздухе, чем в болидах 2022 года, которые претерпели большие изменения из-за нововведений в техническом регламенте.
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