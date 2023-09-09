Росберг рассказал, как он скрыл ситуацию, когда был зол и обижен на Хэмилтона

Бывший пилот «Мерседеса» чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал о том, что ему пришлось скрывать свои настоящие эмоции после Гран-при Бахрейна в 2014 году, который получил название «дуэль в пустыне». Напомним, Нико Росберг квалифицировался на первом месте в тот уикенд, однако в гонке уступил первое место своему напарнику, британцу Льюису Хэмилтону.
«Я помню себя в Бахрейне. После гонки я сказал: «Вау, это было самое большое удовольствие, которое я когда-либо получал от гоночной машины». На самом деле это было крайне далеко от истины.
Правда заключалась в том, что я был серьёзно зол и обижен из-за того, что финишировал вторым после Льюиса, это было совершенно невесело. Как гонщики мы всегда должны вести себя по-голливудски. Вы не всегда можете говорить правду, потому что в противном случае это будет иметь неприятные последствия», — сказал Росберг в подкасте Sky Sports.
Нико Росберг выступал за «Мерседес» с сезона-2010. Помимо Хэмилтона, напарником Росберга был Михаэль Шумахер, который завершил карьеру в конце 2013 года.
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