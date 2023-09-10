Расселл: у «Мерседеса» есть талант, чтобы бороться за титул в 2024 году

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что у команды есть потенциал для того, чтобы бороться за титул в 2024 году, однако отказался давать прогноз.

«Прогноз невозможно дать, никто не прогнозировал прыжок, который за зиму совершил «Астон Мартин», никто не предполагал после первых пяти гонок, что «Макларен» станет второй или третьей по скорости машиной, поэтому главное – это продолжать смотреть в зеркало.

С учётом всех факторов и, очевидно, таланта нашей команды, цель заключается в том, чтобы бороться за звание чемпионов мира в следующем году, но мы не собираемся говорить, положа руку на сердце, что мы достигнем этого, потому что не знаем, на что способны остальные», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.