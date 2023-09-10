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Уиндзор ответил, кто быстрее в паре Райкконена и Алонсо на пике

Уиндзор ответил, кто быстрее в паре Райкконена и Алонсо на пике
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Известный аналитик Формулы-1 Питер Уиндзор выбрал быстрейшего гонщика между чемпионами мира: испанцем Фернандо Алонсо и финном Кими Райкконеном.

«Если бы вы задали этот вопрос моим друзьям, знакомым инженерам, то они бы ответили, что если объединить талант Кими и Фернандо, получится идеальный гонщик. У вас есть парень, которого практически невозможно победить на одном круге, и есть Фернандо, который способен выступать на чём угодно и где угодно. Так что выбор за вами.

Если говорить о быстрейшем среди них, то я бы назвал Кими Райкконена. Если иметь в виду гонщика, который способен выступать на машине со сломанным в течение половины сезона передним антикрылом, то это Фернандо Алонсо. Однако меня спросили о скорости, и я должен выбрать Кими, хоть пристрелите меня», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

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