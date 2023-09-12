Руководители команд недовольны поведением Вольфа во время заседаний Комиссии Формулы-1

От боссов нескольких команд Формулы-1 ходят слухи о том, что руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф является деструктивным фактором в Комиссии Формулы-1. Об этом сообщает Business F1 Magazine.

Комиссия Формулы-1 описывается как одна из самых секретных групп в структуре принятия решений в Формуле-1. Эта группа состоит в основном из руководителей команд Формулы-1 и в последние годы вновь имеет серьезное влияние на принятие важных решений в чемпионате.

Несколько руководителей команд, не пожелавших назвать свои имена, считают, что Вольф не держит своего слова, и заявили, что в неофициальных беседах босс команды говорит одно, а на групповом совещании поступает совершенно иначе.

«Он улыбается и соглашается с нами, а затем возвращается к этому на совещаниях. Многие из нас хорошо относятся к Тото, и его мнение имеет вес, но мы все находим это очень странным», — сказал руководитель одной из команд.