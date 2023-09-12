Вольф — о шансах на сезон-2024: мы можем отыграть полсекунды и вернуться в борьбу

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о подготовке болида к сезону-2024, заверив, что его команда способна сделать обновление, которое сократит время прохождения круга на полсекунды относительно конкурентов.
«Относительно того, где мы находимся, нам нужен всего один шаг, которого «Макларен» и «Астон Мартин» достигли за одну попытку. Необходимо обновление не на две десятых, а обновление на пять десятых, и тогда мы снова будем в игре. Так что да, я думаю, что это возможно», — приводит слова Вольфа Autosport.
В текущем сезоне «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов по истечении 14 гонок, отставая от «Ред Булл» на 310 очков. Пилотам команды, Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу, так и не удалось в этом сезоне завоевать победу в Гран-при. Все гонки сезона-2023 выиграли пилоты «Ред Булл».
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