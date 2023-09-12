Норрис: мы ближе к победе, чем когда-либо за последние пять лет

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о форме команды в сезоне-2023, позитивно оценив работу, проделанную его командой.
«Мы были бы довольны и половиной того шага, который мы сделали. Такой большой шаг, который мы сделали, является одним из самых больших среди тех, что команды сделали в середине сезона. Он очень впечатлил меня. Мы хотим продолжать улучшаться, максимально использовать наши возможности и совершать меньше ошибок, как с моей стороны, так и со стороны команды.
Я бы сказал, что мы ближе всего к победе в гонках, чем когда-либо за последние пять лет. Так что, если и есть время, чтобы поверить в победу, то оно сейчас. Это другой менталитет, когда вы боретесь за гораздо более высокие позиции», — сказал Норрис в интервью официальному сайту «Макларена».
В текущем сезоне Ландо Норрис дважды финишировал на подиуме, заняв вторую позицию на Гран-при Великобритании и Гран-при Венгрии.
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