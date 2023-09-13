Шектер — о Риккардо в «Ред Булл»: он слишком много улыбается, я его не котирую

Чемпион мира Формулы-1 сезона-1979, южноафриканец Джодди Шектер дал оценку возможностям австралийца Даниэля Риккардо и поделился мнением о том, получится ли у него заменить Серхио Переса в «Ред Булл».

«Он слишком много улыбается, вот в чём его проблема. Когда кто-то так много улыбается… я не знаю, будет ли он лучше Переса. Я не котирую его. Не котирую на самом высоком уровне.

Думаю, он был лучше, когда начинал [свою карьеру]. У него всегда хорошо получалось обгонять, но я не уверен, поменял ли бы Переса на него.

Конечно, когда он так долго находится в гонках — это другое. Достаточно ли у него энтузиазма? В определённые моменты он впечатлял, но я не уверен, что он до сих пор впечатляет. Однако они [«Ред Булл»] знают больше, чем я», — приводит слова Шектера GPFans со ссылкой на Stats Perform.

Даниэль Риккардо уже успел заменить пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса по ходу сезона-2023. Однако на Гран-при Нидерландов австралиец попал в аварию и сломал руку, в связи с чем его место в болиде занял Лиам Лоусон.