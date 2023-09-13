Экс-чемпион Ф-1: Алонсо не так хорош, как подаётся в ряде СМИ

Чемпион мира 1979 года южноафриканец Джоди Шектер считает, что двукратный победитель чемпионата и пилот «Астон Мартин», испанец Фернандо Алонсо является переоценённым гонщиком.

«Фернандо очень, очень хорош. Мне не нравились некоторые вещи, которые он делал на раннем этапе карьеры. По правде говоря, сильно не нравились. Но он хорош, у него агрессивный стиль. Но я не думаю, что он так хорош, как подаётся в ряде СМИ. Хотя он хорошо делает свою работу», — приводит слова Шектера издание Stats Perform.

После 14 этапов Алонсо занимает третье место в личном зачёте пилотов. В нынешнем сезоне испанец семь раз оказывался на подиуме, став третьим на Гран-при Бахрейна, Саудовской Аравии, Австралии и Майами, вторым – в Монако, Канаде и Нидерландах.