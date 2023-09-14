Масса: Экклстоун боится, что в суде всё выяснится

Бразильский пилот Фелипе Масса ответил на слова бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна, который заявил, что бразильца интересуют только деньги в ответ на обращения Массы содействовать расследованию в отношении сезона-2008.

«Экклстоун решил что-то сказать только после того, как увидел серьёзность нашего дела и то, что мы не примем это пятно на спорте. Он, вероятно, боится всего, что выяснится в ходе судебных процессов. Это не имеет значения. Мы уже неоднократно говорили, что наша цель — трофей. Мы продолжаем борьбу за справедливость в спорте», — приводит слова Массы Motorsport Brazil.

Напомним, в том сезоне чемпионом мира стал Льюис Хэмилтон, опередивший Массу в личном зачёте на одно очко. Однако годом позже стало известно, что на Гран-при Сингапура в 2008 году пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно устроил аварию, в связи с чем Масса спустя 15 лет требует пересмотра итогов чемпионата.