Пилоты «Феррари» быстрее всех на первой тренировке Гран-при Сингапура, Ферстаппен — третий

В Сингапуре завершилась первая свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1. Два лучших результата показали пилоты «Феррари»: Шарль Леклер — первый, его напарник Карлос Сайнс — второй. Тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Гран-при Сингапура. Первая свободная практика:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.33,350.
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,078.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,126.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,172.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,190.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,345.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,375.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,624.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,692.
10. Эстебан Окон («Альпин») +0,716.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,218.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1,289.
13. Александер Албон («Уильямс») +1,307.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,452.
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,537.
16. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,544.
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,635.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,106.
19. Оскар Пиастри («Макларен») +2,124.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,428.
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