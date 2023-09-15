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Пилоты «Феррари» быстрейшие на второй тренировке Гран-при Сингапура, Ферстаппен — восьмой

Пилоты «Феррари» быстрейшие на второй тренировке Гран-при Сингапура, Ферстаппен — восьмой
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В Сингапуре завершилась вторая свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, вторым оказался его напарник по итальянской команде Шарль Леклер. Тройку лидеров замкнул пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Лидер личного зачёта пилотов Формулы-1 Макс Ферстаппен закончил практику на восьмом месте.

Гран-при Сингапура. Вторая свободная практика:

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1:32.120
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,018
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,235
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,358
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,465
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,591
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,692
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,732
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,897
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,985
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,019
12. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,165
13. Эстебан Окон («Альпин») +1,241
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,270
15. Оскар Пиастри («Макларен») + 1,341
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,357
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,455
18. Пьер Гасли («Альпин») +1,704
19. Логан Сарджент («Уильямс») +2,207
20. Александер Албон («Уильмс») +3,438

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