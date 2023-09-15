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Пилоты «Феррари» быстрейшие на второй тренировке Гран-при Сингапура, Ферстаппен — восьмой

В Сингапуре завершилась вторая свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, вторым оказался его напарник по итальянской команде Шарль Леклер. Тройку лидеров замкнул пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Лидер личного зачёта пилотов Формулы-1 Макс Ферстаппен закончил практику на восьмом месте.

Гран-при Сингапура. Вторая свободная практика:

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1:32.120

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,018

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,235

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,358

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,465

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,591

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,692

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,732

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,897

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,985

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,019

12. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,165

13. Эстебан Окон («Альпин») +1,241

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,270

15. Оскар Пиастри («Макларен») + 1,341

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,357

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,455

18. Пьер Гасли («Альпин») +1,704

19. Логан Сарджент («Уильямс») +2,207

20. Александер Албон («Уильмс») +3,438