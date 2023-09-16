Вольф: Вести хороший гонщик, он заслуживает быть пилотом Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал перспективы гонщика Формулы-2 Фредерика Вести, который выступает за команду Prema, и заявил, что молодой пилот заслуживает места в Формуле-1.

«Он очень хороший гонщик, как и Мик (Шумахер), и делает всё необходимое. Надеюсь, он станет чемпионом Формулы-2 в этом году.

Пока все идёт хорошо, мы на правильном пути. Нужно посмотреть, какие на данный момент есть свободные места в Формуле-1. И что нам нужно делать, если таких мест не обнаружится. Но Фредерик определённо заслуживает быть в Формуле-1. Уверенно говорить об этом можно, если он станет чемпионом Ф-2. Посмотрим, куда приведёт его этот путь, но он проделал очень хорошую работу, когда был за рулём нашей машины на тестах», – приводит слова Вольфа Motorsport-Total.