Вольф: Вести хороший гонщик, он заслуживает быть пилотом Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал перспективы гонщика Формулы-2 Фредерика Вести, который выступает за команду Prema, и заявил, что молодой пилот заслуживает места в Формуле-1.
«Он очень хороший гонщик, как и Мик (Шумахер), и делает всё необходимое. Надеюсь, он станет чемпионом Формулы-2 в этом году.
Пока все идёт хорошо, мы на правильном пути. Нужно посмотреть, какие на данный момент есть свободные места в Формуле-1. И что нам нужно делать, если таких мест не обнаружится. Но Фредерик определённо заслуживает быть в Формуле-1. Уверенно говорить об этом можно, если он станет чемпионом Ф-2. Посмотрим, куда приведёт его этот путь, но он проделал очень хорошую работу, когда был за рулём нашей машины на тестах», – приводит слова Вольфа Motorsport-Total.
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