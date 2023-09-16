Расселл: «Феррари» — фаворит ГП Сингапура. Они не не использовали двигатель на полную

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что «Феррари» ещё может прибавить по ходу Гран-при Сингапура, так как не на полную мощность задействует потенциал своего мотора.
«Феррари» на данный момент выглядит фаворитом, и я не думаю, что они были на пределе возможностей [со своей] силовой установкой. Наверное, у них в кармане есть ещё пара десятых», – приводит слова Расселла Motorsport.
Напомним, в первой и второй практике на Гран-при Сингапура пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер занимали лидирующие позиции по итогам свободных заездов.
Третья практика на Гран-при Сингапура начнётся сегодня, 16 сентября, в 12:30 мск, а в 16:00 мск возьмёт старт квалификация к гонке.
«Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов с 228 очками в активе, отставая от «Мерседеса» (второе место) на 45 баллов.
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