Карлос Сайнс показал лучшее время в 3-й тренировке ГП Сингапура, Джордж Расселл — 2-й

В Сингапуре завершилась третья свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, вторым стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, третье время продемонстрировал Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Лидер личного зачёта пилотов Формулы-1 Макс Ферстаппен закончил тренировку на четвёртом месте.
Гран-при Сингапура. Третья свободная практика:
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.32,065.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,069.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,238.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,313.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,316.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,470.
7. Оскар Пиастри («Макларен») + 0,665.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,719.
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,831.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,880.
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,905.
12. Эстебан Окон («Альпин») +0,914.
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,986.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,061.
15. Пьер Гасли («Альпин») +1,286.
16. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,292.
17. Александер Албон («Уильмс») +1,305.
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,475.
19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,572.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,643.
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