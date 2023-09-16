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Карлос Сайнс показал лучшее время в 3-й тренировке ГП Сингапура, Джордж Расселл — 2-й

В Сингапуре завершилась третья свободная практика Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, вторым стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, третье время продемонстрировал Ландо Норрис, представляющий «Макларен». Лидер личного зачёта пилотов Формулы-1 Макс Ферстаппен закончил тренировку на четвёртом месте.

Гран-при Сингапура. Третья свободная практика:

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.32,065.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,069.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,238.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,313.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,316.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,470.

7. Оскар Пиастри («Макларен») + 0,665.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,719.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,831.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,880.

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,905.

12. Эстебан Окон («Альпин») +0,914.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,986.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,061.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1,286.

16. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,292.

17. Александер Албон («Уильмс») +1,305.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,475.

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,572.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1,643.