Хорнер назвал возможную причину провала «Ред Булл» в квалификации Гран-при Сингапура

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о проблемах, с которыми столкнулись его пилоты в квалификации к Гран-при Сингапура, который пройдёт в воскресенье на уличной трассе «Марина Бей». Хорнер заявил, что предпринятые инженерами меры не принесли плодов, а также признал, что переломить ситуацию уже практически невозможно.

«Озадачивает, когда теряешь в темпе столько, сколько потеряли мы. Машина не отвечает на изменения, проблемы с недостаточной поворачиваемостью, с избыточной, с тормозами. Судя по всему, нам не удалось вывести шины в рабочее окно. Обычно, если отставание так велико, это значит, что шины работают фундаментально неверно. Мы пробовали разные настройки, по-разному готовили резину к быстрому кругу, но ничего не помогло. Нам предстоит во многом разобраться, добиться завтра прогресса будет для нас очень сложно. Но мы будем изо всех сил стараться», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Отметим, что квалификация в Сингапуре стала первым случаем после Гран-при России 2018 года, когда ни один из гонщиков «Ред Булл» не смог пробиться в Q3. Тогда Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо заняли одиннадцатое и двенадцатое места, на этот раз голландец и его нынешний напарник Серхио Перес остались на 11-й и 13-й позициях.

С поул-позиции стартует Карлос Сайнс на «Феррари», он разделит первый ряд стартовой решёткой с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом. Следом расположились Шарль Леклер, Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон.

Гран-при Сингапура стартует в воскресенье, 17 сентября, в 15:00 по московскому времени.