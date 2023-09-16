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«Это провал, не рассчитываем на подиум». Перес прокомментировал квалификацию ГП Сингапура

«Это провал, не рассчитываем на подиум». Перес прокомментировал квалификацию ГП Сингапура
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал своё неудачное выступление в квалификации Гран-при Сингапура. Напомним, Перес не смог завершить свою вторую попытку во втором сегменте квалификации и занял 13-е место по её итогам.

«Это было довольно сложно. Мы старались что-то придумать с машиной. Мы начали хорошо, в первом сегменте был нормальный баланс. Второй сегмент оказался очень сложным. Он был сложным, потому что мы внесли несколько изменений, но, кажется, ничего не улучшило баланс.

Стало только хуже, и я не смог завершить свою последнюю попытку. Мне не получилось полностью нагрузить свой двигатель. Это действительно сильно повлияло и закончилось тем, что я потерял машину. Это провал, огромный провал. Думаю, попадание в третий сегмент было возможно.

Определённо нерационально думать о подиуме. Думаю, если мы сможем набрать несколько очков, я буду рад», — сказал Перес в комментарии Sky Sports после квалификации.

Напарник Переса по «Ред Булл» Макс Ферстаппен также не смог пробиться в третий сегмент квалификации, заняв 11-е место.

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