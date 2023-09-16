«Это провал, не рассчитываем на подиум». Перес прокомментировал квалификацию ГП Сингапура

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал своё неудачное выступление в квалификации Гран-при Сингапура. Напомним, Перес не смог завершить свою вторую попытку во втором сегменте квалификации и занял 13-е место по её итогам.
«Это было довольно сложно. Мы старались что-то придумать с машиной. Мы начали хорошо, в первом сегменте был нормальный баланс. Второй сегмент оказался очень сложным. Он был сложным, потому что мы внесли несколько изменений, но, кажется, ничего не улучшило баланс.
Стало только хуже, и я не смог завершить свою последнюю попытку. Мне не получилось полностью нагрузить свой двигатель. Это действительно сильно повлияло и закончилось тем, что я потерял машину. Это провал, огромный провал. Думаю, попадание в третий сегмент было возможно.
Определённо нерационально думать о подиуме. Думаю, если мы сможем набрать несколько очков, я буду рад», — сказал Перес в комментарии Sky Sports после квалификации.
Напарник Переса по «Ред Булл» Макс Ферстаппен также не смог пробиться в третий сегмент квалификации, заняв 11-е место.
- 16 сентября 2023
-
19:10
-
18:54
-
18:49
-
18:41
-
18:33
-
18:21
-
18:16
-
18:13
-
18:04
-
17:57
-
17:55
-
17:36
-
17:20
-
17:10
-
16:49
-
16:27
-
16:21
-
15:41
-
14:56
-
14:35
-
13:45
-
13:37
-
13:02
-
11:59
-
11:28
-
10:42
-
10:40
-
10:02
-
09:58
-
09:17
-
08:00
-
00:24
-
00:04
- 15 сентября 2023
-
23:20
-
23:08