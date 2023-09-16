В «Мерседесе» объяснили проблемы Хэмилтона в квалификации Гран-при Сингапура

Гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, с чем связаны проблемы Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Сингапура, а также о задаче Джорджа Расселла на гонку.

«Отличный круг Джорджа, чтобы оказаться на первом ряду и разделить «Феррари». Это, безусловно, повысило его шансы на завтра, поскольку их возможность контролировать гонку гораздо меньше, когда между ними есть ещё одна машина.

Льюис не был так доволен машиной во время сессий, и у него не получалось заставить свои шины работать. Отчасти это связано с трудными из-за трафика прогревочными кругами, но и в последней попытке он не чувствовал сцепления», — сказал Шовлин после квалификации.

Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон заняли второе и пятое места в квалификации соответственно.