Adidas поборется с Hugo Boss за упоминание в новом названии «Альфа Таури»
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Команда «Альфа Таури», которая использует название модного бренда одежды, основанного в 2016 году для расширения присутствия бренда «Ред Булл» в мире моды, в предстоящем сезоне сменит название.
Ранее сообщалось, что одним из претендентов на упоминание своего бренда в названии команды является немецкий бренд одежды Hugo Boss. Однако, по информации Blick, компания-производитель спортивной одежды Adidas также намерена побороться за возможность рекламировать свой бренд в Формуле-1.
«Альфа Таури» была названа в честь самой ярко сияющей звезды в созвездии Тельца, что отдаёт дань уважения символу «Ред Булл». Рекламная кампания модного бренда оказалось неудачной для «Ред Булл». При основании команда носила название «Торо Россо».
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