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Появились первые фото серьёзных обновлений «Альпин» и «Альфа Таури» к ГП Сингапура

Появились первые фото серьёзных обновлений «Альпин» и «Альфа Таури» к ГП Сингапура
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Испанский журналист Альберт Фабрега в своих социальных сетях опубликовал снимки болидов итальянской «Альфа Таури» и французской «Альпин», которые осуществили обновление в преддверии Гран-при Сингапура в Формуле-1.

Социальные сети Альберта Фабрега

Социальные сети Альберта Фабрега

Социальные сети Альберта Фабрега

Социальные сети Альберта Фабрега

Социальные сети Альберта Фабрега

Социальные сети Альберта Фабрега

Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega

Как становится ясно из фотографий, главной новинкой «Альпин» и «Альфа Таури» стали новые боковые понтоны.

Напомним, «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов, набрав на данный момент 73 очка. «Альфа Таури» же, в свою очередь, занимает последнее место среди десяти команд в турнирной таблице с тремя очками в активе.

Отметим, что ранее в «Альфа Таури» заявляли, что команда привезёт крупное обновление к предстоящему этапу. На предстоящих выходных, с 15 по 17 сентября, в Marina Bay пройдёт Гран-при Сингапура.

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