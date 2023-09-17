Общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Сингапура: Хэмилтон обошёл Алонсо

В Сингапуре завершился 16-й этап Формулы-1 в сезоне-2023. Победителем Гран-при стал пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс, прервавший историческую серию лидера чемпионата голландца Макса Ферстаппена.
Пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, финишировавший третьим, обошёл в личном зачёте двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
Общий зачёт Ф-1 (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 374 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 223.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 180.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 170.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 142.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 123.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 109.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 97.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 45.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» по-прежнему сохраняет лидерство.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 597 очков.
2. «Мерседес» — 289.
3. «Феррари» — 265.
4. «Астон Мартин» — 217.
5. «Макларен» — 139.
6. «Альпин» — 81.
7. «Уильямс» — 21.
8. «Хаас» — 12.
9. «Альфа Ромео» — 10.
10. «Альфа Таури» — 5.
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