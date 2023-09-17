Общий зачёт Формулы-1 после Гран-при Сингапура: Хэмилтон обошёл Алонсо

В Сингапуре завершился 16-й этап Формулы-1 в сезоне-2023. Победителем Гран-при стал пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс, прервавший историческую серию лидера чемпионата голландца Макса Ферстаппена.

Пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, финишировавший третьим, обошёл в личном зачёте двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Общий зачёт Ф-1 (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 374 очка.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 223.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 180.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 170.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 142.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 123.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 109.

8. Ландо Норрис («Макларен») — 97.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 45.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» по-прежнему сохраняет лидерство.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 597 очков.

2. «Мерседес» — 289.

3. «Феррари» — 265.

4. «Астон Мартин» — 217.

5. «Макларен» — 139.

6. «Альпин» — 81.

7. «Уильямс» — 21.

8. «Хаас» — 12.

9. «Альфа Ромео» — 10.

10. «Альфа Таури» — 5.