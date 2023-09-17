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Перес получил штраф за аварию с Албоном, но сохранил восьмое место

Перес получил штраф за аварию с Албоном, но сохранил восьмое место
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес получил пять штрафных секунд и один штрафной балл от судей Гран-при Сингапура Формулы-1. Стюарды гонки разобрали столкновение мексиканца с пилотом «Уильямса» Александером Албоном и признали гонщика «Ред Булл» виновным в аварии.

Судьи посчитали, что попытка атаки со стороны Переса по внутреннему радиусу была «оптимистичным манёвром», а Албон никак не мог избежать столкновения. При этом стюарды приняли во внимание, что впереди Албона и Переса ехал более медленный Лиам Лоусон — по мнению судей, его присутствие создало для Переса ощущение, что обгон может быть возможен.

Стоит отметить, что получение пяти штрафных секунд никак не повлияло на результат Переса, так как он финишировал с запасом более чем в 10 секунд относительно Лоусона.

Формула-1 2023. Этап 16, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (61 круг, 308.706 км)
17 сентября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
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