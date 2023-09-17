Чандхок назвал ключевой момент, позволивший Сайнсу выиграть Гран-при Сингапура
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок прокомментировал победу пилота «Феррари» испанца Карлоса Сайнса в гонке Гран-при Сингапура, состоявшейся сегодня, 17 сентября.
«Сайнс оказался достаточно прозорлив для того, чтобы понять, что он может воспользоваться Ландо. Он держался около Ландо, чтобы убедиться, что у него есть DRS, но не был достаточно близко, чтобы его атаковали. Думаю, это и было ключевым моментом.
Сайнс сохранил отрыв, а это действительно сложно сделать, находясь в кокпите, потому что вы оцениваете разрыв по зеркалу и удерживаете восемь десятых, а не шесть. В этом есть разница», — сказал Чандхок в эфире Sky Sports.
Ранее Сайнс прокомментировал первую победу «Феррари» в сезоне.
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