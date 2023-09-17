Невероятные рекорды «Ред Булл» — всё! В Ф-1 драма Расселла и праздник «Феррари»

С самого начала уикенд в Сингапуре намекал нам на то, что гонка может получиться едва ли не лучшей за этот сезон — проблемы у главных доминаторов 2023 года «Ред Булл» серьёзно изменили расклад сил в пелотоне на эту гонку. В отсутствие «Ред Булл» на первых ролях поул во второй уикенд подряд достался Карлосу Сайнсу, а главными соперниками «Феррари» в предстоящей гонке смотрелись гонщики «Мерседеса», в первую очередь — Джордж Расселл.

Интересной обещала быть и стратегическая часть гонки: пилоты выбрали абсолютно разные стратегии. Часть гонщиков выбрала для первого отрезка «софт», включая Леклера, часть — «медиум», а часть — «хард». Причём среди выбравших более жёсткий комплект оказался Макс Ферстаппен, которому предстояло стартовать в этой гонке 11-м.

Боевой старт

Старт гонки получился достаточно боевитым. Расселл откровенно проспал момент, когда погасли огни, пустив вперёд Леклера, а затем и Хэмилтона, причём Льюис совершил обгон за пределами трассы, выйдя при этом на третье место. Ферстаппен позади отыграл одну позицию, въехав в десятку.

Уже на первом круге мы потеряли одного из гонщиков — Цунода попал в аварию с Серхио Пересом, после чего запарковался в кармане безопасности. Что касается разборки между Расселлом и Хэмилтоном, то Льюис в итоге вернул позицию напарнику после своего не совсем легального обгона. Ферстаппен к пятому кругу вышел на девятую позицию, а Хэмилтон вернул ещё одну позицию — на этот раз Ландо Норрису. Ферстаппен вскоре отыграл ещё одно место, расправившись и со вторым «Хаасом» и отправившись в погоню за Оконом.

Гонка достаточно быстро перешла в статус ожидания первых пит-стопов, пилоты растянулись и практически не боролись между собой, разве что Ферстаппен всеми силами пытался достать Эстебана Окона в борьбе за седьмую позицию.

Сарджент, ну сколько можно?

Леклер к 19-му кругу продолжал страдать на «софте», постепенно отставая от Сайнса, но при этом Расселл не приближался к Шарлю. На 20-м круге произошло то, что довольно часто случается в сезоне-2023: Сарджент не справился с управлением в повороте и врезался в барьер, сломав переднее крыло.

Логан продолжил движение с крылом под днищем, засыпая трассу обломками. Дирекция гонки выпустила машину безопасности на трассу. Карлос Сайнс воспользовался ситуацией и нырнул в боксы, то же самое сделали и Леклер с Расселлом. У Шарля возникла заминка из-за заезжавшего к своим механикам Хэмилтона — монегаск пропустил вперёд Норриса и Расселла. Ферстаппен и Перес, стартовавшие на «харде», решили не заезжать в боксы под машиной безопасности и так попробовать перевернуть ход гонки.

К 23-му кругу обломки с трассы убрали, машина безопасности ушла на пит-лейн. Сайнс выиграл рестарт, Ферстаппен сохранил вторую позицию, Расселл – третью. А вот позади Леклер ошибся и пропустил вперёд Хэмилтона. Алонсо же получил штраф за пересечение белой линии на въезде на пит-лейн.

В «Ред Булл» рискнули со стратегией…

Пилоты «Ред Булл» на старых шинах посыпались: Ферстаппен пропустил Расселла, Норриса и Леклера, а Перес откатился ещё ниже и собрал за собой паровозик из Алонсо и Окона. Фернандо попробовал пройти Чеко, но в итоге потерял на этом время и пустил вперёд Эстебана. Через несколько кругов Окон справился и с Пересом, выйдя на седьмую позицию.

Сразу же с Пересом справился и Алонсо, а затем и Гасли — шины на машине мексиканца окончательно отправились в Вальгаллу. Перес сразу же нырнул на пит-лейн за свежим комплектом.

А первая четвёрка к середине гонки уплотнилась: Расселл догнал Сайнса, к нему, в свою очередь, подъехали Норрис и Хэмилтон. Все явно берегли резину на решающие круги гонки.

…но недотерпели один круг

Кругом спустя Переса за свежим «медиумом» нырнул и Ферстаппен. Самую чуточку в итоге в «Ред Булл» не дождались появления виртуальной машины безопасности: на 43-м круге Эстебан Окон остановился на трассе из-за технических проблем. В итоге этим воспользовались в «Мерседесе», заехав на второй пит-стоп и перейдя на «медиум», то же самое сделали с Алонсо в «Астон Мартин». Однако у Алонсо возникла кошмарная заминка на пит-стопе — он длился почти 26 секунд. В этот момент маршалы закончили эвакуацию машины Окона, и гонка была возобновлена.

После полного провала на пит-стопе приключения Алонсо продолжились его ошибкой, которая отбросила Фернандо ещё дальше. Ферстаппен тем временем вернулся в десятку, обогнав Чжоу, а затем и Хюлькенберга.

Расселл и Хэмилтон на каждом круге тем временем отыгрывали у лидеров по две с лишним секунды, преследуя Леклера. Ферстаппен же справился на свежем «медиуме» с Лоусоном, выйдя на восьмое место.

Драма на финише

За девять кругов до конца Расселл настиг-таки Леклера и легко справился с монегаском, сразу же с ним справился и Хэмилтон. Пара пилотов «Мерседеса» бросились в погоню за Норрисом.

За четыре круга до конца гонки «Мерседесы» догнали Норриса и Сайнса в борьбе за победу в гонке. Первую атаку Расселла Норрис смог достаточно жёстко отбить, позади тем временем произошло столкновение между Пересом и Албоном, из-за которого Алекс потерял три позиции и шансы на очки.

Расселл до последнего преследовал Норриса, но в итоге ошибся на последнем круге и вылетел в стену, потеряв абсолютно всё. Сайнс довёл гонку до уверенной победы, приняв мудрое решение не отрываться от Норриса и обеспечить Ландо DRS для сдерживания «Мерседесов». Норрис финишировал вторым, Хэмилтон — третьим. Пятёрку замкнули Леклер и Ферстаппен.

В десятке также финишировали Гасли, Пиастри, Перес, Лоусон и Магнуссен. Перес при этом попал под ещё одно расследование, причём за столкновение с Албоном. Пилот «Уильямса» оказался первым без очков, однако в случае штрафа Переса Албона ещё может ожидать попадание в очковую зону.

Гонка получилась боевой, пусть местами и проседала по темпу. Сражение за победу между четырьмя гонщиками явно станет украшением всего сезона, пусть до серьёзных атак дело так и не дошло, а ошибка Джорджа Расселла явно войдёт в список самых серьёзных ошибок британца в карьере.

Сайнс одержал вторую победу в сезоне и лишний раз подтвердил, что, возможно, именно он сейчас является лидером команды.

Формула-1 же вернётся на трассы уже через неделю, когда в Японии на трассе «Сузука» состоится очередной этап сезона-2023.