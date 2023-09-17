Норрис признался, что не сдержал смеха из-за выступления «Ред Булл» в Сингапуре

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал выступление «Ред Булл» на минувшем Гран-при Сингапура. Напомним, лидер сезона Макс Ферстаппен финишировал только пятым, Серхио Перес стал восьмым.

«Не знаю, из-за чего у них возникли трудности в этот уикенд. Когда я наблюдал за квалификацией, то посмеялся, потому что ещё не видел настолько плохой машины. Макс тоже посмеялся над этим, посмотрим, как пройдут следующие выходные. Думаю, «Ред Булл» вернутся на вершину.

Если бы не было «Ред Булл», я бы уже выиграл две гонки. Ведутся отличные сражения. Иногда вы становитесь лучшим из остальных, и я бы не сказал, что это только мы. Не думаю, что «Астон» сильно отстаёт. «Альфа Таури» были очень быстры, но не смогли собраться, когда это было нужно», — приводит слова Норриса RaceFans.